Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rideau tombe sur le feuilleton Pochettino !

Publié le 2 juin 2021

Bien que Mauricio Pochettino semble faire office de favori aux yeux de Daniel Levy, le président de Tottenham aurait pris la décision de regarder ailleurs en raison de l’absence d’avancées pour l’entraîneur du PSG.

Mauricio Pochettino est au coeur de toutes les rumeurs depuis quelques jours. En effet, après que son premier exercice (bien qu’il ne soit arrivé qu’en début janvier) se soit terminé sur un échec en Ligue 1 et une Coupe de France, Doha n’aurait pas apprécié le fait que le PSG ne soit arrivé que deuxième en championnat selon La Gazzetta dello Sport . De quoi lancer des rumeurs d’un potentiel retour à Tottenham alors que le président Daniel Levy regretterait de l’avoir licencié en novembre 2019. Cependant, les Spurs commenceraient à regarder ailleurs.

Un départ de Pochettino plus que délicat, Tottenham songerait alors à Ten Hag