Mercato - PSG : La tendance n’a pas changé pour Pochettino !

Publié le 2 juin 2021 à 9h45 par Th.B.

Pourtant annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino serait totalement impliqué dans le projet du PSG et travaillerait de concert avec ses dirigeants pour le mercato estival parisien ainsi que pour la prolongation de Kylian Mbappé. En interne, les dirigeants parisiens seraient toujours convaincus qu’il restera à Paris.

Depuis un peu moins d’une semaine, le PSG est confronté à de potentielles envies de départ de Mauricio Pochettino. En effet, après l’éviction de José Mourinho et la saison étant arrivé à son terme, l’intérim de Ryan Mason devrait prendre fin à Tottenham. Et le président Daniel Levy reconnaîtrait avoir fait « l’erreur de sa carrière » en remerciant Pochettino en novembre 2019. De quoi le pousser à tenter de le faire revenir dans le nord de Londres. Et à en croire Libération, l’entraîneur du PSG, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022 avec une autre année en option, aurait demandé à Leonardo et aux dirigeants du PSG de mettre un terme à son contrat pour qu’il puisse retrouver le banc des Spurs .

En interne, le PSG ne tremblerait pas pour Pochettino