Mercato - PSG : Ça repart de plus belle autour de l’avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 1 juin 2021 à 22h45 par T.M.

Les informations se multiplient concernant l’avenir de Mauricio Pochettino. Et ces dernières heures, de nouvelles rumeurs sont apparues à propos de l’entraîneur du PSG.

Depuis quelques jours désormais, l’incertitude a gagné l’avenir de Mauricio Pochettino. Après seulement 6 mois passés sur le banc du PSG, l’Argentin est annoncé sur le départ. Alors que l’option Real Madrid a disparu ce mardi suite à l’officialisation du retour de Carlo Ancelotti, un retour à Tottenham reste d’actualité. Alors que Pochettino a été remercié par les Spurs en novembre 2019, il garde une très bonne relation avec Daniel Levy. Et alors que le successeur de José Mourinho est recherché, le natif de Murphy fait partie des options.

Pochettino veut partir ?