Mercato - PSG : Entre le PSG et un départ, Mauricio Pochettino a fait son choix !

Publié le 2 juin 2021 à 10h45 par Th.B.

Bien qu’il ait écouté les offres de Tottenham et du Real Madrid, Mauricio Pochettino verrait son avenir s’écrire au PSG malgré tout ce qui circule dans la presse.

La semaine dernière, The Independent révélait que Tottenham penserait à rapatrier Mauricio Pochettino afin de mettre fin à l’intérim de Ryan Mason et surtout pour succéder à José Mourinho sur le banc des Spurs . Mais le but premier aurait été de convaincre Harry Kane de rester dans le nord de Londres. Ce qui ne mènerait à rien puisque selon The Times, l’international anglais prendrait quand même la décision de partir même si Pochettino faisait son grand retour. Par la suite, The Athletic a révélé que Pochettino vivrait un sale moment au PSG après ses six premiers mois et pourrait prendre en considération un départ. Information confirmée par Libération mardi soir avec Tottenham qui serait dans sa ligne de mire. Cependant, il ne faudrait pas s’attendre à un retour de l’entraîneur du PSG chez les Spurs .

Pochettino aurait pris connaissance des offres, mais…