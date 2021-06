Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Pochettino… De qui le Qatar doit-il se séparer ?

Publié le 2 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Entre Mauricio Pochettino et Leonardo, la relation ne serait pas la meilleure à tel point que les deux pourraient ne pas continuer ensemble au PSG. Mais de qui faudrait-il alors se séparer ?

Arrivé en janvier dernier au PSG, Mauricio Pochettino n’a pas connu des premiers mois faciles dans la capitale. Alors que les résultats n’ont pas été au rendez-vous avec l’élimination en demi-finale de Ligue des Champions et la perte du titre de Ligue 1, l’Argentin aurait également déchanté concernant le fonctionnement du PSG, notamment face aux agissements de Leonardo. D’ailleurs, à ce sujet, Philippe Auclair a assuré pour TalkSport : « La situation entre Pochettino et Leonardo est irrémédiablement rompue. (…) Il y a eu des échanges chauds entre les deux et Pochettino n’a pas apprécié le fait que plusieurs dossiers de l’équipe sont supervisés par Leonardo ».

« Si quelqu’un doit quitter le PSG cet été, c’est plus Leonardo que Pochettino »