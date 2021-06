Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Zidane au PSG est déjà planifiée !

Publié le 2 juin 2021 à 18h10 par T.M.

Sur le banc du PSG, Zinedine Zidane pourrait remplacer Mauricio Pochettino. Et une date a même été annoncée pour l’arrivée du Français.

Cela pourrait prochainement bouger sur le banc du PSG. En effet, après seulement 6 mois à ce poste, Mauricio Pochettino voudrait s’en aller et l’aurait fait part à sa direction. Cependant, du côté du PSG, on démentirait cette volonté de partir de l’Argentin, mais malgré cette position, en coulisse, on préparerait tout de même un possible départ de Pochettino. Et pour cela, selon les informations dévoilées ce mercredi par Entreprendre , les dirigeants qataris auraient ainsi entamé les discussions avec Zinedine Zidane, à qui ils pourraient donner de grandes garanties pour le convaincre de venir à Paris.

Rendez-vous après l’Euro !