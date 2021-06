Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation troublante sur l’avenir de Pochettino !

Publié le 2 juin 2021 à 16h45 par B.C.

Alors que son avenir au PSG est très incertain, Mauricio Pochettino travaillerait activement sur le mercato estival parisien et aurait même entamé les contacts avec certains joueurs.

À peine arrivé, Mauricio Pochettino va-t-il déjà quitter le Paris Saint-Germain ? Malgré les mises au point du club de la capitale sur le sujet, l’Argentin garde le silence et fait durer le suspense pour son avenir. D’après les informations de Libération , Pochettino aurait bel et bien indiqué à sa direction qu’il souhaitait quitter le PSG à peine six mois après avoir pris ses fonctions dans la capitale afin de retourner à Tottenham, où Daniel Levy en a fait une priorité pour le poste d’entraîneur. La flou règne dans ce dossier, puisque Mauricio Pochettino discuterait dans le même temps du mercato estival avec Leonardo afin de renforcer l’effectif parisien, mais pas seulement.

Annoncé sur le départ, Pochettino discuterait avec des cibles du PSG