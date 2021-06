Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe, Pochettino... Le plan colossal du Real Madrid tombe à l'eau !

Publié le 2 juin 2021 à 15h45 par A.M.

Toujours bien décidé à recruter Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid a tenté de réaliser un coup double en attirant Mauricio Pochettino afin de faciliter la venue de l'attaquant du PSG.

C'est un secret de Polichinelle, le Real Madrid rêve d'attirer Kylian Mbappé dès cet été. Il faut dire que l'attaquant français n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG qui prend fin en juin 2022. Et si la situation n'évolue pas, une vente cet été deviendra indispensable afin d'éviter un départ libre dans un an. Toutefois, Florentino Pérez, qui souhaite conserver une excellente entente avec les dirigeants qataris du PSG, refuse de brusquer les choses et comptait notamment sur Mauricio Pochettino pour faciliter la transaction.

Le Real Madrid espérait attirer Pochettino pour convaincre Mbappé