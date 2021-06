Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a bien tenté de jouer un sale tour à Al-Khelaïfi !

Publié le 2 juin 2021 à 13h45 par A.M.

Avec le départ de Zinedine Zidane, le Real Madrid s'est rapidement mis en quête d'un nouvel entraîneur et a misé sur Carlo Ancelotti. Mais avant cela, c'est bien Mauricio Pochettino qui a été visé.

Un coup de tonnerre est-il en préparation avec Mauricio Pochettino ? Six mois après son arrivée sur le banc du PSG pour remplacer Thomas Tuchel, le technicien argentin aurait demandé à quitter le club de la capitale pour retourner à Tottenham. Mais avant cela, Mauricio Pochettino aurait également eu la possibilité de prendre la succession de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid avant la nomination de Carlo Ancelotti dont l'arrivée a été officialisée ce mardi.

Le Real a tenté Pochettino, mais