Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le surprenant message de Kane sur l’avenir de Pochettino !

Publié le 2 juin 2021 à 12h45 par Th.B.

Annoncé de retour à Tottenham par un bon nombre de médias, Mauricio Pochettino est pour le moment toujours l’entraîneur du PSG. Attaquant des Spurs, Harry Kane a esquivé la question tout en soulignant le fort lien qui le lie à Pochettino.

Et si Mauricio Pochettino venait à quitter le PSG cet été, soit seulement six mois après sa nomination ? D’après Libération, l’entraîneur du Paris Saint-Germain cultiverait le désir de revenir à Tottenham et aurait demandé à Leonardo et aux dirigeants parisiens de rompre son contrat le liant au club jusqu’en juin 2022, mais avec une année supplémentaire. The Independent a fait savoir en début de semaine dernière que Tottenham pourrait prendre en considération une offensive auprès de Mauricio Pochettino pour premièrement trouver le successeur de José Mourinho alors que Ryan Mason assure l’intérim depuis avril, et surtout pour inciter Harry Kane à honorer son contrat pour au moins une saison de plus. Invité à s’exprimer sur la question, l’attaquant de Tottenham a botté en touche tout en s'enflammant pour sa belle relation avec son ancien entraîneur.

Kane ne veut faire «aucun commentaire» sur le retour de Pochettino, mais…