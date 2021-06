Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces énormes révélations sur les envies de départ de Pochettino !

Publié le 2 juin 2021 à 8h45 par Th.B.

Malgré l’intérêt de Tottenham et les rumeurs selon lesquelles Mauricio Pochettino aurait communiqué à ses dirigeants ses envies de départ, l’entraîneur du PSG n’aurait jamais fait une telle chose et devrait poursuivre son aventure parisienne.

Alors que Carlo Ancelotti a été nommé entraîneur du Real Madrid mardi, Mauricio Pochettino ne pourrait désormais que revenir à Tottenham s’il venait à quitter le PSG cet été. Et d’après Libération , ce serait son intention première. Mardi soir, le média a révélé que le coach parisien, qui n’est pourtant arrivé qu’en janvier dernier, aurait communiqué à Leonardo et aux dirigeants du PSG sa volonté d’être libéré de son contrat qui court jusqu’en juin 2022 avec une année supplémentaire en option. Mais se peut-il que cette rumeur soit totalement infondée ?

Pochettino ne voudrait finalement pas partir !