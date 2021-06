Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar passe à l’attaque pour Zinedine Zidane !

Publié le 2 juin 2021 à 16h10 par T.M.

Alors que Mauricio Pochettino chercherait visiblement à quitter le PSG, la direction parisienne agirait en conséquence pour le remplaçant, s’attaquant à ni plus ni moins que Zinedine Zidane.

Ces derniers jours, cela s’emballe à propos de l’avenir de Mauricio Pochettino. Après seulement 6 mois au PSG, l’Argentin pourrait faire ses valises, déçu notamment du fonctionnement au sein du club de la capitale. Annoncé de retour à Tottenham, Mauricio Pochettino aurait ainsi fait part de sa volonté de partir à sa direction, chose que le PSG ne cesse de démentir. Toutefois, malgré cette position des Parisiens, en coulisse, on s’activerait tout de même pour remplacer le natif de Murphy.

Ça discute avec Zinedine Zidane !