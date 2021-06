Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup de tonnerre à prévoir pour l’avenir de Leonardo ?

Publié le 2 juin 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 2 juin 2021 à 17h32

Alors que le feuilleton Mauricio Pochettino bat son plein depuis une semaine, celui-ci pourrait finir par couter sa place à Leonardo dans les prochaines semaines.

Le moins que l’on puisse dire est que le début de cette fenêtre estivale des transferts est agitée du côté du Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale est actuellement dans l’incertitude quant à l’avenir de son entraîneur arrivée en janvier dernier, Mauricio Pochettino. Si le PSG n’a de cesse d’affirmer que l’Argentin restera, bon nombre d’informations parues dans la presse font effectivement état d’envies d’ailleurs de l’ancien entraîneur de Tottenham, qui souhaiterait justement retourner chez les Spurs tant il aurait été déçu de ses six premiers mois sur le banc parisien. Selon les mêmes échos parus dans les médias, la relation entre Leonardo et Mauricio Pochettino se serait fortement dégradée au cours des derniers mois, chose qui serait l’un des motifs conduisant l’ancien coach du RCD Espanyol à reconsidérer son avenir à Paris.

Un départ de Leonardo ne serait pas à écarter !

Mais tandis que le PSG insiste auprès des médias qui le contactent en affirmant que Mauricio Pochettino restera, tout ce feuilleton pourrait prendre une issue inattendue. En effet, à en croire les informations dévoilées par Duncan Castle dans le Transfer Window Podcast , la position de Leonardo en tant que directeur sportif serait désormais questionnée ! Concrètement, plusieurs sources indiqueraient qu’il existe une possibilité que le Qatar décide de le démettre de ses fonctions et de le remplacer par un nouvel homme au poste. Les motifs : sa relation justement dégradée avec Mauricio Pochettino, mais aussi le fait que l’Italo-brésilien agacerait certains joueurs. Ainsi, tandis que la direction se battrait pour prolonger Kylian Mbappé et que conserver son entraineur, Leonardo pourrait être poussé vers la sortie, même si le journaliste anglais insiste bien sur le fait qu’aucune décision définitive n’aurait encore été prise.

« La situation entre Pochettino et Leonardo est irrémédiablement rompue »