Mercato - PSG : Le gros coup Gianluigi Donnarumma se précise !

Publié le 2 juin 2021 à 17h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Gianluigi Donnarumma, Leonardo aurait bel et bien trouvé un accord dans l’optique de la venue de l’international italien.

Bien que le poste de gardien soit déjà bien fourni au Paris Saint-Germain avec les présences de Keylor Navas et de Sergio Rico, Leonardo ne semble fermer la porte à aucune opportunité. C’est tout particulièrement le cas de la piste menant à Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat le 30 juin prochain, le portier italien quittera l’AC Milan à cette date, et il est désormais annoncé dans le viseur du PSG, ainsi que sur les tablettes du FC Barcelone et de la Juventus. Et visiblement, le club parisien aurait déjà passé la seconde dans ce dossier.

Gianluigi Donnarumma, le successeur de Keylor Navas en 2022 ?