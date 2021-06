Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour Mauricio Pochettino !

Publié le 2 juin 2021 à 16h30 par Th.B.

Le PSG compterait sur Mauricio Pochettino en marge de la saison prochaine bien que les rumeurs l’envoyant à Tottenham se multiplient ces derniers jours. À ce jour, l’entraîneur du PSG n’aurait pas informé sa direction d’une quelconque envie de départ, mais cela n’empêcherait pas le club londonien de garder espoir.

Tenu en échec en Ligue 1, pour la première fois depuis la saison 2016/2017 en raison de la grande saison de l’AS Monaco à l’époque, le PSG a dû se contenter de la deuxième place du championnat derrière le LOSC qui a soulevé son premier championnat de France depuis 2011. Et cet échec serait très mal passé auprès des décideurs du PSG à Doha selon La Gazzetta dello Sport . De quoi permettre à la presse anglaise, via The Independent, de lancer une folle rumeur : un retour de Mauricio Pochettino à Tottenham dans l’optique d’à la fois combler le vide laissé par le licenciement de José Mourinho en avril dernier ainsi que d’empêcher le départ d’Harry Kane cet été, les deux hommes conservant une belle relation. Par la suite, The Athletic a confié que Pochettino connaîtrait un certain mal-être à Paris et plus particulièrement au PSG. Ce qui a permis aux journaux britanniques de spéculer sur l’avenir de Pochettino jusqu’à… Libération ! Mardi soir, le journal français a déclaré que Mauricio Pochettino caressait le désir de retrouver le banc de Tottenham et qu’il aurait pour ce faire demandé à ses dirigeants de rompre son contrat le liant au PSG. Ce qui n’aurait jamais eu lieu.

Le PSG est confiant et a blindé Pochettino…

C’est en effet l’information que France Bleu, que The Athletic , que Le Parisien et que ce mercredi, Mohamed Bouhafsi ont tous révélé dans la foulée de la publication de Libération . À en croire le rédacteur en chef de la section football de RMC Sport, Mauricio Pochettino n’aurait pas communiqué à sa hiérarchie sa volonté d’aller voir ailleurs. En outre, Leonardo a fait savoir dimanche soir à Europe 1 que Pochettino disposait encore de deux années de contrat alors que son bail ne courrait que jusqu’en juin 2022 avec une année en option supplémentaire à sa signature en janvier dernier. D’après The Daily Telegraph, le comité de direction du PSG aurait en effet pris la décision de conserver Mauricio Pochettino pour une durée plus importante en choisissant d’activer l’année supplémentaire en option qui figurait dans son contrat. En outre, le PSG serait plus que confiant quant à sa capacité à garder son entraîneur seulement nommé en janvier dernier. Et ce sentiment remonterait au sein des plus hautes instances du club de la capitale. De plus, le président Nasser Al-Khelaïfi se serait entretenu avec Mauricio Pochettino et à aucun moment de la discussion le technicien argentin n’aurait mis son président au parfum de sa volonté de quitter le club et les échanges auraient tourné autour des potentielles recrues dans le cadre du mercato à venir.

…mais Tottenham ne veut pas lâcher l’affaire