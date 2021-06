Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour le départ de Pochettino !

Publié le 2 juin 2021 à 14h15 par A.M.

Alors que les rumeurs de départ de Mauricio Pochettino ont pris de l'ampleur ces dernières heures, l'entraîneur du PSG n'aurait finalement rien demandé à sa direction concernant un retour à Tottenham.

C'est un feuilleton que personne n'avait vu arriver. En effet, six mois après son arrivée sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino serait déjà sur le départ. Un temps annoncé dans le viseur du Real Madrid, qui a finalement nommé Carlo Ancelotti, le technicien argentin souhaiterait retourner à Tottenham et l'aurait même annoncé à Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi selon les informations de Libération . Si le départ de Mauricio Pochettino se confirmait, ce serait un sacré coup de tonnerre...

Pochettino n'aurait rien demandé au PSG