Mercato - PSG : Leonardo proche de boucler une première recrue colossale ?

Publié le 2 juin 2021 à 10h15 par A.M.

Depuis quelques jours, la piste envoyant Achraf Hakimi au PSG a pris de l'ampleur. Le latéral marocain serait d'ailleurs déjà tombé d'accord avec les Parisiens qui doivent maintenant convaincre l'Inter.

Ce n'est un secret pour personne, la grande priorité du PSG sera de recruter un latéral droit cet été. Et pour cause, Alessandro Florenzi n'a pas été conservé à l'issue de son prêt malgré une option d'achat estimée à 9M€. Colin Dagba et Thilo Kehrer ne donnent pas non plus satisfaction et ne pourront pas assumer le rôle de titulaire dans le couloir droit de la défense. Par conséquent, Leonardo s'active sur le marché et a fait d'Achraf Hakimi sa priorité. L'arrivée du latéral marocain semble d'ailleurs prendre forme.

Hakimi d'accord avec le PSG !