Mercato - PSG : L’Inter attend un signe de Leonardo pour Hakimi !

Publié le 1 juin 2021 à 23h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain pourrait frapper l’un des premiers coups du mercato estival en recrutant Achraf Hakimi, latéral droit de l’Inter.

Le départ d’Alessandro Florenzi s’est précisé ces derniers mois, puisque Leonardo ne semble pas avoir été convaincu par son prêt. Il se serait donc mis à la recherche d’un remplaçant et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il vise le top pour le Paris Saint-Germain. Plusieurs médias ont en effet annoncé un intérêt prononcé pour Achraf Hakimi, l’un des grands acteurs du titre de champion d’Italie de l’Inter. Une offre aurait d’ailleurs déjà été formulée, mais l’Inter réclamerait pas moins de 80M€ pour laisser filer le Marocain, qui a été recruté il y a moins d’un an pour 40M€.

L’Inter n’aurait plus de nouvelles du PSG