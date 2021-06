Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prêt à tout pour une opération colossale !

Publié le 1 juin 2021 à 6h45 par Th.B.

Faisant d’Achraf Hakimi sa grande priorité défensive pour cet été, Leonardo n’aurait pas encore trouvé de terrain d’entente avec l’Inter au niveau de l’indemnité du transfert. Pour autant, la détermination du directeur sportif du PSG est sans pareille.

Alors qu’Alessandro Florenzi ne devrait pas être conservé outre la durée de son prêt qui prendra fin le 30 juin, le PSG ferait d’Achraf Hakimi sa priorité estivale au poste de latéral droit selon RMC Sport. Des discussions avec le défenseur de l’Inter auraient déjà eu lieu selon Foot Mercato et un accord pour un contrat de cinq ans aurait été trouvé entre les dirigeants du PSG et l’international marocain. Il ne manquerait plus qu’à en faire de même avec l’Inter au sujet de l’indemnité de transfert. Et ce serait là toute la difficulté de l’opération.

« Pour le moment il n'y a pas d'accord mais le PSG va réessayer »