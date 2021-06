Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Mbappé sème la zizanie au Real Madrid !

Publié le 2 juin 2021 à 12h15 par B.C.

Malgré l’impact de la crise du Covid-19 sur les finances du club, Florentino Pérez cherche un moyen de mettre la main sur Kylian Mbappé. Ainsi, le président du Real Madrid souhaite notamment alléger la masse salariale de l’effectif merengue, ce qui ne passerait pas auprès de tout le monde.

Lié au PSG jusqu’à l’été 2022, Kylian Mbappé ne s’est toujours pas prononcé sur son avenir. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi font pourtant le maximum pour convaincre le Bondynois de prolonger son bail, mais le suspense reste entier dans ce dossier. Le Real Madrid est attentif à la situation et souhaiterait en profiter pour s’attacher les services de Kylian Mbappé dès cet été, et ce malgré les difficultés économiques engendrées par la crise du Covid-19, obligeant le club merengue à faire certains choix forts qui sont loin de faire l’unanimité en interne.

Sergio Ramos l’a mauvaise à cause du dossier Mbappé