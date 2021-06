Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme coup Achraf Hakimi prend forme !

Publié le 2 juin 2021 à 11h45 par A.M.

Alors qu'Achraf Hakimi est annoncé proche de rejoindre le PSG, du côté de l'Inter, le départ du Marocain ne semble faire aucun doute et la quête de son successeur est déjà lancée.

C'est le dossier brûlant du côté du PSG. En quête d'un latéral droit, le club de la capitale a fait d'Achraf Hakimi sa grande priorité estivale. Leonardo aurait d'ailleurs déjà trouvé un accord avec le joueur du Real Madrid sur les bases d'un salaire annuel estimé à 8M€ nets. Pour le moment, le PSG continue de négocier avec l'Inter qui réclamerait prêt de 80M€ alors que l'offre du club parisien ne dépasse pas 60M€ jusque-là. Un accord à mi-chemin pourrait être trouvé pour environ 70M€ + bonus. Quoi qu'il en soit, à l'Inter on prépare le départ d'Achraf Hakimi.

L'Inter prépare le départ d'Hakimi