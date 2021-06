Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel remet les compteurs à zéro pour cette opération colossale !

Publié le 2 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Ayant supervisé depuis un bon moment Achraf Hakimi, Chelsea se placerait doucement, mais sûrement sur ce dossier alors que le PSG n’aurait toujours pas dessiné les contours d’un accord avec l’Inter pour le transfert.

Et si la première recrue de Leonardo cet été se nommait Achraf Hakimi ? À en croir e Foot Mercato , un accord pour un contrat de cinq saisons aurait été trouvé entre le PSG et le latéral droit de l’Inter alors qu’Alessandro Florenzi ne devrait pas être conservé. Réclamant une indemnité de 80M€, l’Inter serait le gros obstacle de la venue d’Hakimi au PSG, le club parisien n’ayant songé qu’à offrir entre 55 et 60M€ jusqu’ici. De quoi permettre au Chelsea de Thomas Tuchel de faire irruption dans cette opération.

Chelsea dans le coup pour Hakimi