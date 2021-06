Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est sous pression pour Pochettino !

Publié le 3 juin 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que Mauricio Pochettino ne semble pas avoir fait part de sa volonté d’aller voir ailleurs aux dirigeants du PSG, Tottenham serait déterminé à le rapatrier dans le nord de Londres.

C’était la grosse information de la journée de mardi : Mauricio Pochettino chercherait à rejoindre le banc de Tottenham et aurait communiqué sa volonté de voir ses dirigeants rompre son contrat le liant au PSG. C’est du moins de que Libération a confié. Mais selon plusieurs médias dont France Bleu , Le Parisien et RMC Sport , l’entraîneur du PSG n’aurait jamais tenu un tel discours auprès de ses dirigeants et de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG aurait discuté de la saison prochaine avec Pochettino selon The Daily Telegraph et l’Argentin n’aurait pas paru avoir l’esprit ailleurs.

Tottenham est confiant pour Pochettino