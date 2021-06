Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma prêt à rejoindre Mourinho ?

Publié le 3 juin 2021 à 7h15 par A.C.

Gianluigi Donnarumma, qui sera libre à la fin du mois de juin, serait dans le viseur du PSG, de la Juventus, du FC Barcelone et de l’AS Roma.

Dans seulement quelques semaines, Gianluigi Donnarumma n’aura plus de club. Le gardien de la Squadra Azzurra va en effet quitter son club formateur du Milan AC et déchaine les passions aux quatre coins de l’Europe. Leonardo, qui avait déjà essayé de l’attirer au Paris Saint-Germain en 2019, a flairé le bon coup. Il négocierait actuellement avec Mino Raiola, mais le PSG n’est pas seul sur le coup. La Juventus et le FC Barcelone rêveraient également de Donnarumma, tandis qu’en Italie on assure que José Mourinho aurait personnellement appelé le joueur, afin de le convaincre de venir à l’AS Roma.

Aucune chance pour l’AS Roma