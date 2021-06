Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Xavi Simons… Leonardo est passé à l’action avec Raiola !

Publié le 2 juin 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG cherche à renforcer son effectif à de nombreux postes cet été, le club de la capitale ne doit pas non plus oublier de prolonger certains de ses éléments. Et c’est précisément dans ces deux optiques que Leonardo aurait rencontré Mino Raiola.

L’été promet d’être agité du côté du Paris Saint-Germain. En effet, après une saison décevante sur la scène nationale, ponctuée par la perte du titre en Ligue 1 au profit du LOSC, le club de la capitale française va devoir se renforcer cet été, et ce dans de nombreux secteurs tant de nombreuses lacunes ont été aperçues dans l’effectif parisien. De plus, le PSG va aussi devoir gérer l’épineux cas de la prolongation de Kylian Mbappé, qui pourrait même être vendu au cours de cette session des transferts s’il ne prolonge pas rapidement contrat expirant le 30 juin 2022. Mais l’international français de 22 ans n’est pas le seul joueur qui pourrait parapher un nouveau contrat dans les prochaines semaines. En effet, il est annoncé depuis un moment maintenant que le PSG souhaite prolonger le contrat de Xavi Simons expirant en juin 2022.

Une prolongation imminente pour Xavi Simons ?

Et visiblement, il se pourrait que le dénouement de ce dossier soit imminent. L’Equipe confirme effectivement ce mercredi que le PSG souhaite bel et bien prolonger le bail de l’ancienne pépite du FC Barcelone, sans apporter davantage de détails. Des détails que Fabrizio Romano se charge d’apporter de son côté. Précisément, le journaliste officiant sur Sky Sport indique que la prolongation de Xavi Simons serait jugée comme n’étant plus qu’une « question de temps » au sein de l’écurie parisienne. Le PSG voudrait le prolonger, et il prolongera selon l’Italien. De plus, Fabrizio Romano précise que Leonardo aurait dernièrement eu l’occasion de discuter du sujet au cours d’une réunion ayant eu lieu avec Mino Raiola, qui gère désormais les intérêts de Xavi Simons. Et au cours de cette réunion, un autre nom aurait été abordé, à savoir celui de Gianluigi Donnarumma.

L’arrivée de Gianluigi Donnarumma serait déjà bouclée !