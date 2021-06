Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pochettino est enfin réglé !

Publié le 4 juin 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations concernant d’éventuelles envies de départ de Mauricio Pochettino du PSG cet été, Leonardo mis les choses au clair en fixant l’avenir de l’entraîneur argentin jeudi.

Ces derniers jours, l’actualité du PSG a été principalement marquée par un feuilleton inattendu : les supposés doutes de Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin ne serait plus épanoui au Parc des Princes seulement six mois après sa nomination, et il envisagerait de retourner à Tottenham dès cet été. Mais faut-il vraiment croire à un départ de Pochettino cet été au PSG ?

Leonardo annonce la couleur pour Pochettino