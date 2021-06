Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie fracassante de Leonardo sur Pochettino !

Publié le 3 juin 2021 à 13h45 par A.M.

Alors que les rumeurs de départ de Mauricio Pochettino s'intensifient, Leonardo a une nouvelle fois pris la parole afin de vivement démentir que le technicien argentin allait quitter le PSG cet été.

Depuis quelques jours, l'avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG ne cesse d'être remis en question. D'abord envoyé du côté du Real Madrid, qui a finalement décidé de nommer Carlo Ancelotti, le technicien argentin, dont le contrat court jusqu'en juin 2022, aurait fait part aux dirigeants parisiens de son souhait de retourner à Tottenham comme le révélait Libération . Le club londonien devrait toutefois officialiser la nomination d'Antonio Conte, laissant peu d'option à Mauricio Pochettino sur le marché. Mais ce jeudi, La Repubblica en rajoute une couche, assurant que même si aucun banc n'est disponible, Mauricio Pochettino n'est plus heureux au PSG et souhaite partir, quitte à se retrouver sans club. L'ancien coach des Spurs serait lassé de certaines guerres au sein du vestiaire.

Le coup de gueule de Leonardo