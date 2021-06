Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Malgré Ancelotti, le PSG a le champ libre pour Sergio Ramos !

Publié le 3 juin 2021 à 13h30 par Bernard Colas

Malgré le retour de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, le départ de Sergio Ramos se précise sérieusement, laissant ainsi une grosse ouverture au PSG, qui aurait déjà débuté les discussions avec l'entourage du défenseur.

Bientôt libre de tout contrat, Sergio Ramos est proche de quitter le Real Madrid. L’international espagnol n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction pour prolonger son bail, et il est aujourd’hui difficile d’imaginer un rapprochement entre les deux parties, tant leurs exigences divergent. Sergio Ramos voudrait conserver son salaire tout en renouvelant son bail pour au moins deux saisons tandis que Florentino Pérez souhaite revoir à la baisse les émoluments de son capitaine avec une prolongation d’une année, comme il a coutume de le faire avec les joueurs proches de la retraite. Cette situation n’aurait pas échappé au PSG, qui aurait déjà entamé les discussions avec le clan Ramos pour évoquer une possible arrivée dans la capitale cet été. Alors que certains estiment que le retour de Carlo Ancelotti pourrait enfin débloquer ce dossier épineux, l’Italien ne devrait avoir aucun rôle majeur.

Ancelotti n’a pas son mot à dire dans le dossier Ramos

Présenté à la presse ce mardi, Carlo Ancelotti n’a pas échappé aux questions concernant Sergio Ramos, qu’il a côtoyé au Real Madrid lors de son premier passage entre 2013 et 2015. « Je vais devoir parler avec le club dans les prochains jours. Sergio Ramos est un joueur très important pour le Real Madrid. Il est fondamental », avait confié le nouvel entraineur merengue. « Je vais parler avec lui. Je sais qu’il discute avec le club, mais je n’ai pas plus de détails. Quand je les rencontrerai, on pourra éclaircir les choses. » À en croire les informations d’ OK Diario , Carlo Ancelotti verrait effectivement d’un bon œil la prolongation du défenseur de 35 ans, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il sera écouté par Florentino Pérez. Des sources proches du club ont en effet indiqué au média espagnol qu’il sera très difficile de trouver un accord avec Sergio Ramos, même si une ultime rencontre entre le joueur et le président madrilène n’est pas à exclure. Discussion à laquelle ne devrait pas participer Carlo Ancelotti. Comme l’a expliqué ce mercredi soir le journaliste Quim Domènech dans l’émission El Chiringuito , l’avenir de Ramos ne dépendrait pas d’Ancelotti mais uniquement du club qui prendra la décision finale.

« Divorce total » entre le Real et Ramos