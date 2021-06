Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un dossier sensible de Zidane totalement relancé par Ancelotti ?

Publié le 3 juin 2021 à 10h30 par A.D.

Avant le retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid, Isco semblait être déterminé à faire ses valises et à changer de club. Toutefois, l'ancien coach du PSG aurait totalement changé la donne. Désormais, Isco envisagerait de rester au Real Madrid si Carlo Ancelotti comptait sur lui la saison prochaine.

Peu utilisé par Zinedine Zidane cette saison, Isco aurait souhaité faire ses valises lors du dernier mercato hivernal pour se relancer. Alors qu'il n'aurait pas trouvé preneur, le milieu offensif espagnol a été contraint de finir la saison au Real Madrid et sa situation n'a pas évolué depuis. Avec le départ de Zinedine Zidane, Isco pourrait voir son cas prendre un tout nouveau tournant. En effet, Carlo Ancelotti, qui vient de prendre la succession de Zinedine Zidane, a laissé clairement entendre que les cartes pouvaient être redistribuées avec lui. « J’adore Gareth Bale, Marcelo, Isco, mais ils seront jugés sur le terrain. Ils doivent bien s'entraîner et prouver qu'ils veulent jouer pour le Real Madrid » , a expliqué l'ancien technicien du PSG lors de sa conférence de presse de présentation. De son côté, Isco aurait totalement changé son fusil d'épaule depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti.

Isco prêt à rester pour Carlo Ancelotti ?