Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti annonce la couleur pour ces trois indésirables !

Publié le 3 juin 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que les avenirs de Marcelo, d’Isco et de Gareth Bale s’écrivent en pointillés au Real Madrid, Carlo Ancelotti laisse entendre qu’il ne leur fera pas de cadeau.

Cette fenêtre estivale des transferts pourrait être synonyme de dégraissage pour le Real Madrid. En effet, en quête de liquidités pour assainir ses comptes après le passage de la pandémie de Covid-19 ainsi que dans l’optique de régénérer son effectif, le club de la capitale espagnole songerait à se séparer de plusieurs de ses joueurs cet été. Dans cette optique, les noms de Marcelo, d’Isco ou encore de Gareth Bale sont cités comme des candidats au départ.

« Ils doivent prouver qu'ils veulent jouer pour le Real Madrid »