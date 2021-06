Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti prévient le PSG pour Sergio Ramos !

Publié le 2 juin 2021 à 20h00 par A.C.

Nouvel entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a été interrogé sur l’avenir de Sergio Ramos, dont le contrat se termine dans seulement quelques semaines.

C’est de plus en plus tendu entre Sergio Ramos et le Real Madrid. Icône madrilène et capitaine de l’équipe, le défenseur souhaiterait prolonger son contrat, mais ses conditions ne semblent pas du tout satisfaire Florentino Pérez. Les deux camps n'ont jamais vraiment fait de concessions et désormais, un départ semble inévitable pour Sergio Ramos. Ce dernier pourrait notamment rebondir au Paris Saint-Germain ou encore à Manchester City, où il formerait un couple assez surprenant avec Pep Guardiola.

« Sergio Ramos est un joueur fondamental pour le Real Madrid »