Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un premier problème pour l'avenir d'Eden Hazard ?

Publié le 3 juin 2021 à 0h30 par La rédaction

Après avoir officialisé le retour de Carlo Ancelotti, le Real Madrid se prépare à un mercato où il va tenter de dégraisser son effectif. Et la tâche s’annonce difficile…

Avec le retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid, le mercato estival s’annonce d'ores et déjà rythmé. Et avant d’acheter, le club merengue va devoir se pencher sur les veentes. Si les joueurs prêtés trouveront facilement un club, ils ne rapporteront pas grand-chose au Real Madrid. Parmi eux, Martin Odegaard, Brahim Diaz, Dani Ceballos ou encore Borja Mayoral. Et pour les deux derniers, ni le Betis, ni la Roma, ne peuvent payer le montant espéré par la Maison Blanche.

Aucune offre en cours pour Hazard ?