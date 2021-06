Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le vestiaire aurait totalement relancé la succession de Zidane !

Publié le 2 juin 2021 à 12h00 par B.C.

Comme annoncé par le 10 Sport, Antonio Conte figurait en bonne position sur la short-list du Real Madrid pour prendre la succession de Zinedine Zidane. Finalement, c’est Carlo Ancelotti qui a été choisi par Florentino Pérez, et deux joueurs auraient eu un rôle important.

Le Real Madrid tient enfin le successeur de Zinedine Zidane ! Ce mardi, le club espagnol a officialisé le retour de Carlo Ancelotti sur le banc de touche, six ans après son licenciement. Le tacticien italien a laissé un grand souvenir chez les Merengue en remportant notamment la dixième Ligue des champions de l’histoire du Real Madrid. Florentino Pérez a donc décidé de faire du neuf avec du vieux en misant sur l’un de ses anciens entraîneurs, alors que de nombreuses pistes avaient pourtant été activées. Comme vous l’avait annoncé le10sport.com, Antonio Conte était notamment très apprécié par le conseil d’administration, mais celui-ci aurait été refroidi par les exigences financières de l’Italien. Un autre facteur aurait également eu un rôle déterminant dans ce dossier.

Hazard et Courtois opposé à la venue de Conte ?