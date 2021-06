Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau prétendant débarque pour Kevin Strootman !

Publié le 2 juin 2021 à 10h10 par La rédaction

Prêté au Genoa l’hiver dernier, Kevin Strootman reste toujours lié à l’OM jusqu’en juin 2023. Cependant, le milieu de terrain néerlandais s’est fait remarquer durant ses 6 mois en Serie A, et pourrait de nouveau connaître une aventure italienne la saison prochaine.

Pablo Longoria avait effectué un joli coup en envoyant Kevin Strootman cet hiver en prêt au Genoa. Le club italien, qui a accepté de payer une partie de son salaire sur ces 6 mois, a profité d’un joueur de nouveau épanoui et en confiance en Serie A. Le milieu de terrain de l’OM a même été l’un des cadres du dispositif de Davide Ballardini, qui a réussi à éviter la relégation en Serie B. Le coach du Genoa aurait même fait part de son envie de voir Kevin Strootman rester. Si le joueur néerlandais semble se plaire en Serie A et à Gênes, un autre concurrent pourrait entrer en scène rapidement pour récupérer le joueur de l’OM.

Cagliari intéressé par Strootman