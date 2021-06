Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Strootman !

Publié le 1 juin 2021 à 23h30 par A.C.

Prêté au Genoa l’hiver dernier, Kevin Strootman est toujours lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2023.

Pour éviter de payer la moitié de son salaire, Pablo Longoria a décidé de prêter Kevin Strootman au Genoa lors du dernier mercato hivernal. Et cela a plutôt réussi au Néerlandais ! Content de retrouver la Serie A, le joueur de propriété de l’Olympique de Marseille a été l’un des cadres du dispositif de Davide Ballardini, qui a réussi à éviter la relégation en Serie B. Mais que va devenir Strootman désormais ? Sa place à l’OM est loin d’être assurée et récemment, La Stampa a évoqué un possible retour à l’AS Roma, ou José Mourinho serait prêt à l’accueillir les bras ouverts.

Ballardini souhaite garder Strootman au Genoa