Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle bombe est lâchée pour Lionel Messi !

Publié le 2 juin 2021 à 9h15 par B.C.

Alors que le contrat de Lionel Messi arrive à son terme, le FC Barcelone reprend espoir dans ce dossier, et l’annonce d’une prolongation pourrait être imminente.

Depuis près d’un an, l’avenir de Lionel Messi est au coeur de toutes les rumeurs. Désireux de claquer la porte sous la présidence de Josep Maria Bartomeu, l’Argentin a finalement été contraint de rester en attendant la fin de son contrat le 30 juin prochain. Mais le retour de Joan Laporta à la tête du club culé change la donne, et les discussions pour une prolongation se sont intensifiés. Malgré l’intérêt du PSG et de Manchester City, Lionel Messi semble donc destiné à prolonger son bail avec le FC Barcelone, et à en croire le journaliste espagnol Miguel Rico, un accord aurait déjà été entre les deux parties, une tendance confirmée par Matteo Moretto, correspondant de Sky Sport en Espagne.

La prolongation de Messi serait imminente