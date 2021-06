Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Lionel Messi, c’est enfin terminé !

Publié le 2 juin 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le PSG ait été et soit resté jusqu’ici une option pour Lionel Messi, le capitaine du FC Barcelone semble être tout proche de signer un contrat de deux ans au Barça.

Ces dernières semaines, il a été question d’une arrivée de Lionel Messi au PSG. Le journaliste de TNT Sports , Marcelo Bechler, révélait même une offre de contrat soumise par le PSG de deux ans avec une troisième année en option. En outre, Le Parisien a dévoilé que le clan Messi et plus particulièrement son père ainsi que son frère l’auraient incité à relever le challenge PSG. Finalement, une prolongation de contrat de deux ans au FC Barcelone se dessinerait selon Matteo Moretto, journaliste de Sky Sport. Et ce n’est pas Joan Laporta qui tirera la sonnette d’alarme au sujet de l’avenir de Messi.

« Nous avions déjà tout prévu »