Mercato - PSG : Le PSG a déjà prévenu Kylian Mbappé pour le Real Madrid !

Publié le 2 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Alors qu’un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid ne cesse de revenir sur la table, le sujet aurait déjà été évoqué en 2017 au moment de son transfert au PSG.

Kylian Mbappé va-t-il rejoindre le Real Madrid ? Cela fait plusieurs semaines désormais que cette question se pose et pour le moment, le Français est toujours au PSG. Sous contrat jusqu’en 2022, il pourrait toutefois être en position de force pour rejoindre les Merengue s’il continue de refuser les propositions de Leonardo pour prolonger. La porte pourrait alors s’ouvrir pour un départ vers le Real Madrid, comme cela avait été convenu au moment de l'arrivée de Mbappé au sein du club de la capitale en 2017.

« Partir en Espagne par la grande porte… »