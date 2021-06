Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’avait aucune chance avec Sergio Agüero !

Publié le 2 juin 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que le nom de Sergio Agüero a été associé au PSG, face au FC Barcelone, Leonardo ne pouvait toutefois rien faire. Explications.

C’est officiel depuis ce lundi, Sergio Agüero est désormais un joueur du FC Barcelone. Le nom de l’Argentin a toutefois été évoqué un peu partout. En effet, suite à l’annonce de son départ de Manchester City, El Kun était une belle opportunité à saisir sur le marché. Recruter Agüero pour 0€ était une grosse affaire et le PSG aurait notamment penser au buteur de 32 ans. Néanmoins, c’est finalement le Barça qui a raflé la mise, et pour cause…

« Je n'ai pas hésité une seconde »