Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'arrivée d'Agüero liée à l'avenir de Messi ? La réponse de Laporta !

Publié le 1 juin 2021 à 10h30 par D.M.

Proche de Lionel Messi, Sergio Agüero a posé ses valises à Barcelone. Mais selon Joan Laporta, cette arrivée n'est pas liée au dossier de la Pulga.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis de nombreux mois, Sergio Agüero s’est engagé ce lundi avec le club catalan. En fin de contrat avec Manchester City, le Kun a signé un bail de deux ans, avec une clause libératoire fixée à 100M€. Arrivé en Espagne, Agüero espère désormais que son coéquipier en sélection et ami, Lionel Messi, restera au FC Barcelone la saison prochaine. « Si mon arrivée implique que Lionel Messi restera ? Évidemment, c’est une fierté de pouvoir jouer ensemble, mais Lionel Messi prendra lui-même sa décision. S’il reste ici, et je pense qu’il restera, nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes comme nous l’avons toujours fait avec la sélection d’Argentine » a-t-il confié ce lundi.

« Si Agüero a été signé pour faire plaisir à Messi ? Non »