Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sergio Agüero est déjà validé par... Luis Suarez !

Publié le 1 juin 2021 à 19h00 par La rédaction

Le FC Barcelone a officialisé l'arrivée de Sergio Agüero ce lundi. Et l'Argentin semble déjà faire l'unanimité auprès de certains anciens du club catalan comme Luis Suarez.

Ce lundi, le FC Barcelone a officialisé l’arrivée de Sergio Agüero. Cherchant du renfort offensif depuis plusieurs mois maintenant, Joan Laporta semble avoir réalisé un très joli coup en signant l'Argentin, libre de tout contrat après l'expiration du sien avec Manchester City cet été. Et le joueur de 32 ans ferait déjà l’unanimité, notamment auprès de certains anciens du Barça comme Luis Suarez. L’actuel attaquant de l’Atletico Madrid a validé le transfert de Sergio Agüero et n'a pas caché sa joie de le voir débarquer en Catalogne.

« Je suis heureux pour lui et pour l'affaire qu'a fait Barcelone, car c'est un grand joueur »