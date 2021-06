Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation à 50M€ sur le dossier Lautaro Martinez !

1 juin 2021

Malgré l'arrivée de Sergio Agüero, Joan Laporta aimerait toujours voir quelques renforts offensifs rejoindre le FC Barcelone. Ainsi, Lautaro Martinez serait encore dans le viseur du président catalan qui bénéficierait d'un peu plus de temps après avoir vu une offre être refusée par l'Inter.

Alors que le FC Barcelone vient d’officialiser l’arrivée de Sergio Agüero, Joan Laporta aurait toujours quelques idées en tête pour du renfort offensif. Ainsi, le président catalan s’intéresserait à Lautaro Martinez. L’Argentin, auteur de 19 buts et 11 passes décisives en 48 rencontres, a été l’un des artisans du titre de champion de Serie A de l'Inter. De plus, le joueur de 23 ans entretiendrait une très bonne relation avec Lionel Messi. Néanmoins, le Barça n’est pas seul sur le dossier et l’Atletico Madrid semble avoir pris les devants dans les négociations. Mais les Blaugrana pourraient respirer un peu.

L’Inter a refusé une offre de l’Atletico Madrid