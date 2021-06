Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… Une offre historique proposée à Lionel Messi ?

Publié le 1 juin 2021 à 13h15 par B.C.

Alors que Joan Laporta cherche à boucler la prolongation de Lionel Messi, le président du FC Barcelone pourrait recevoir l’aide précieuse de Nike dans ce dossier.

À Barcelone, tout le monde espère voir Lionel Messi prolonger son contrat avec les Blaugrana , mais le plus dur reste à faire pour Joan Laporta. Le président du club culé cherche toujours à convaincre le sextuple Ballon d’Or de rester en Catalogne malgré l’intérêt du PSG et de Manchester City, et même si les deux parties se sont rapprochées ces dernières semaines, rien n’a encore été décidé dans ce dossier. Lionel Messi sera libre de tout contrat à partir du 1er juillet, obligeant Laporta à se montrer efficace. Un contrat de dix années serait dans les tuyaux afin d’assurer à Lionel Messi un poste dans l’organigramme du Barça une fois sa carrière de joueur terminé, et un acteur inattendu pourrait avoir un rôle majeur dans les négociations.

Une association Barça/Nike pour Messi ?