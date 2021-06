Mercato - Officiel : Après Agüero, le Barça boucle l'arrivée d'Eric Garcia !

Foot - Mercato - Barcelone

Comme attendu, le FC Barcelone a officialisé ce mardi l’arrivée d’Eric Garcia, sous contrat avec Manchester City jusqu'au 30 juin.

Joan Laporta ne traîne pas dans ce mercato ! Après avoir officialisé l’arrivée de Sergio Agüero ce lundi, le FC Barcelone a annoncé avoir trouvé un accord avec Eric Garcia en vue de la saison prochaine. Le défenseur espagnol de 20 ans, formé chez les Blaugrana , s’est engagé pour cinq saisons et deviendra un joueur du FC Barcelone le 1er juillet, une fois son contrat avec Manchester City terminé. La clause libératoire d’Eric Garcia s’élèvera à 400M€.

