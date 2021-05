Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sergio Agüero s’enflamme après son arrivée au Barça !

Publié le 31 mai 2021 à 18h30 par H.G. mis à jour le 31 mai 2021 à 18h36

Alors qu’il a officiellement été recruté par le FC Barcelone ce lundi, Sergio Agüero s’est montré clair sur ses ambitions avec le club catalan, tout en affichant sa joie d’avoir rejoint une écurie d’une telle envergure.

Depuis l’été dernier, le FC Barcelone était en quête d’un nouvel avant-centre de haut niveau. Et pour cause, parti puisqu’il n’entrait plus dans les plans de Ronald Koeman, Luis Suarez n’avait pas été remplacé par le Barça au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts. Les cibles de manquaient pas dans cette optique, les Blaugrana ayant alors été annoncé sur les traces de Lautaro Martinez (Inter) ou encore celles de Memphis Depay (OL, qui est toujours une cible à l’ordre du jour puisque son contrat à Lyon expire le 30 juin prochain). Seulement voilà, faute de moyens financiers, le FC Barcelone n’était pas parvenu à enrôler le successeur de celui qu’on surnomme El Pistolero et a donc disputé l’entièreté de l’exercice 2020/2021 sans attaquant de pointe titulaire. Cependant, depuis ce lundi après-midi, ce chantier est officiellement comblé ! En effet, le FC Barcelone a officialisé ce jour la venue de Sergio Agüero en provenance de Manchester City dans le cadre d’un transfert libre, le contrat de celui qu’on surnomme El Kun expirant le 30 juin prochain chez les Citizens .

« Je suis très heureux d'être ici »