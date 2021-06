Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 1 juin 2021 à 14h00 par A.M.

En fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin prochain, Lionel Messi aurait finalement trouvé un accord pour prolonger son contrat de deux saisons en Catalogne.

L'avenir de Lionel Messi est au cœur de toutes les discussions ces derniers mois. Et pour cause, le contrat de La Pulga s'achève le 30 juin et alors qu'il n'a toujours pas prolongé son bail, un départ libre n'est pas à écarter, un an après avoir réclamé son départ du Barça qui lui avait été refusé par Josep Maria Bartomeu. Toutefois, l'arrivée de Joan Laporta à la présidence du club blaugrana a rebattu les cartes à tel point que Lionel Messi, convoité par le PSG ou encore Manchester City, semble plus proche que jamais de poursuivre l'aventure en Catalogne.

Messi d'accord pour prolonger au Barça ?

En effet, selon les informations du journaliste espagnol Miguel Rico, Lionel Messi aurait accepté la proposition économique du FC Barcelone afin de prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires. Une tendance confirmée dans la foulée par Matteo Moretto, correspondant à Madrid pour Sky Sport , qui assure que tout laisse à penser que Lionel Messi restera au Barça où il prolongera jusqu'en juin 2023. Les modalités de son nouveau contrat n'ont pas été divulguées, mais La Pulga devrait bel et bien rester en Catalogne et mettre fin à un très long feuilleton.