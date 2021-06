Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tranché pour Moise Kean !

Publié le 3 juin 2021 à 1h15 par H.G.

Alors que Moise Kean espère rester au PSG la saison prochaine, le club de la capitale aurait l’intention de se faire une nouvelle fois prêter l’international italien.

Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un prêt en provenance d’Everton, Moise Kean a réalisé une belle première saison au PSG. En effet, aussi bien dans l’axe qu’aligné sur un côté, l’international italien a su se montrer à la hauteur lorsqu’il a été aligné. Plus encore, l’ancien joueur de la Juventus a pris ses marques dans la capitale française, chose qui le pousse à espérer que le PSG le conservera dans son effectif la saison prochaine comme nous vous l’avons révélé. La direction parisienne semble être sur la même longueur d’onde, mais elle n’aurait pas non plus l’intention de se ruiner pour cela.

« Le PSG discute d'un éventuel autre prêt pour une saison »