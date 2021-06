Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule pour cette pépite de Mauricio Pochettino !

Publié le 2 juin 2021 à 23h45 par H.G.

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2024, Timothée Pembélé s’interrogerait grandement sur son avenir au PSG tant il manque de temps de jeu. Et plusieurs clubs seraient justement disposés à l’accueillir la saison prochaine…

Il n’est jamais simple pour un jeune joueur de se faire une place dans un club comme le Paris Saint-Germain. Et ce d’autant plus lorsque le poste auquel une jeune pépite évolue est occupé par Marquinhos et Presnel Kimpembe. C’est la situation que traverse actuellement Timothée Pembélé, pourtant considéré comme l’un des meilleurs joueurs issus du centre de formation du PSG. Avec seulement 380 minutes de jeu en Ligue 1 cette saison, le jeune de 18 ans manque clairement d’opportunités, et cela le pousserait à s’interroger sur son futur malgré son contrat expirant en juin 2024.

Un départ en prêt pour Timothée Pembélé ?