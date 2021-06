Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision imminente pour l’avenir de cette pépite ?

Publié le 2 juin 2021 à 23h15 par H.G.

Alors qu’il a été envoyé en prêt au RC Lens cette saison, Arnaud Kalimuendo devrait bientôt effectuer son grand retour au PSG. Mais pour la suite, son avenir n’aurait pas encore été tranché…

En raison de la présence de Mauro Icardi et de Moise Kean en attaque, Arnaud Kalimuendo aurait manqué d’opportunité cette saison au PSG. De ce fait, le club de la capitale a décidé de l’envoyer en prêt du côté du RC Lens. Et le moins que l’on puisse dire est que l’attaquant de 19 ans a été auteur d’une saison convaincante dans le nord de la France, avec huit buts inscrits et six passes décisives délivrées en 1391 minutes disputées toutes compétitions confondues. Cela aurait donc conduit le RC Lens à vouloir le conserver dans son effectif la saison prochaine en utilisant son droit d’achat, mais le PSG en a finalement décidé autrement…

Une réunion serait programmée pour l’avenir d’Arnaud Kalimuendo