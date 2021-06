Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Milik repart de plus belle !

Publié le 2 juin 2021 à 21h15 par A.C.

Arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik pourrait déjà partir au cours de l’intersaison.

Très performant depuis son arrivée, Arkadiusz Milik n’est pas assuré d’être encore à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Pablo Longoria s’efforce pour rassurer les supporters, mais la presse italienne assure que Milik serait dans le viseur de la Juventus, de l’Atlético de Madrid et de Tottenham. La dernière sortie de Milik a pourtant dû apaiser les choses. « Je ne cache pas le fait qu’à Marseille je me repose de tout ce que j’ai vécu à Naples, où j’étais constamment arrêté dans la rue par les supporters » a expliqué l’attaquant de l’OM, lors d’un entretien accordé à Łączy Nas Ball . « En France, tout était fermé à cause de la pandémie, je ne sais pas si quelque chose a changé vu que les clubs sont ouverts, mais vivre à Marseille c’est beaucoup plus facile maintenant pour moi ».

Milik avec Cristiano Ronaldo à la Juve